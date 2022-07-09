В Брянске на железнодорожных путях сработало взрывное устройство – губернатор

В России под Брянском на железнодорожных путях перед грузовым поездом сработало неизвестное взрывное устройство. Сообщается, что никто не пострадал, сообщает Новое время.

Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

Отмечается, что происшествие произошло в Унечском районе, на перегоне Робчик-Песчанка.

"В результате инцидента в составе повреждены стекла кабины машиниста, железнодорожные пути не повреждены, пострадавших нет" , — сообщил Богомаз.

На месте работают специализированные оперативные службы, говорится в сообщении.