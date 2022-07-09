США: Россия открыла 18 фильтрационных лагерей для украинцев

Соединенные Штаты обнаружили не менее 18 фильтрационных лагерей, организованных российскими окупнатами для украинцев, депортированных в Россию, сообщает Деловая столица.

Об этом заявила заместитель главы миссии США при ОБСЕ Кортни Остриан.

На сегодняшний день обнаружено не менее 18 мест фильтрации с обеих сторон украинско-российской границы.

По ее словам, Москва, скорее всего, подготовила эти лагеря еще до того, как ее силы вторглись в Украину.

Эти фильтрационные лагеря находятся в школах, спортивных центрах и культурных учреждениях в некоторых частях Украины и РФ.

Выехавшие из России после "фильтрации" сообщали о допросах, избиениях и пытках людей, вероятно связанных с ВСУ, а также об исчезновении.

После фильтрационных лагерей украинцев направляют в города по всей России — часто, по свидетельству, в регионы вблизи Китая или Японии.

Остриан назвала фильтрацию "сталинским процессом", добавив, что она была "последней в долгой российской истории использования массовой депортации и депопуляции в попытке подчинить и контролировать людей".

Она также процитировала интервью людей, прошедших через фильтрационные лагеря, о том, как у них конфисковали паспорта и как некоторые из них побуждали подать заявление на получение российского гражданства.