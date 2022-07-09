Разведка: в Мариуполе оккупанты и коллаборанты воруют уцелевшие автомобили

Во временно оккупированном Мариуполе увеличивается количество краж уцелевших частных автомобилей, сообщает Новое время.

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны Украины.

Отмечено, что кражи происходят как с открытых площадок или стоянок, так и с закрытых гаражных кооперативов. При этом стоимость машины не имеет значения: исчезают как машины представительского класса, так и дешевые модели.

"Машины исчезают не только днем, но и ночью — во время комендантского часа. К тому же грабители часто используют эвакуаторы. Это дает понимание, что грабежом занимаются непосредственно представители оккупационной администрации и связанные с ней местные коллаборанты" , — говорится в сообщении.

По данным разведки, официально заявление о похищении можно подать в "военную комендатуру" Мариуполя. Однако на неофициальном уровне ее представители заявляют, что искать автомобили нужно самостоятельно.