Украина получит 1,7 млрд долларов на оплату медицинских услуг

Украина получит 1,7 млрд долларов на оплату медицинских услуг

Украина получит 1,7 млрд. долларов гранта от Целевого фонда одного донора, созданного МБРР, Международной ассоциацией развития и USAID, сообщает Новое время.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Проект соответствующего соглашения был одобрен 9 июля на заседании правительства.

"Это результаты договоренностей, достигнутых партнерами по развитию из-за развязанной Россией широкомасштабной агрессии против Украины", — подчеркнул Шмигаль.

Грант будет привлекаться на безвозмездной, безвозвратной основе в государственный бюджет Украины от USAID при поддержке МБРР и МАР.

Денежные средства будут направлены для покрытия расходов государственного бюджета на оплату медицинских услуг по программе медицинских гарантий.

"Это чрезвычайно весомая поддержка со стороны наших американских партнеров", — добавил премьер-министр Украины.

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