Украина получит 1,7 млрд долларов на оплату медицинских услуг

Украина получит 1,7 млрд. долларов гранта от Целевого фонда одного донора, созданного МБРР, Международной ассоциацией развития и USAID, сообщает Новое время.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Проект соответствующего соглашения был одобрен 9 июля на заседании правительства.

"Это результаты договоренностей, достигнутых партнерами по развитию из-за развязанной Россией широкомасштабной агрессии против Украины" , — подчеркнул Шмигаль.

Грант будет привлекаться на безвозмездной, безвозвратной основе в государственный бюджет Украины от USAID при поддержке МБРР и МАР.

Денежные средства будут направлены для покрытия расходов государственного бюджета на оплату медицинских услуг по программе медицинских гарантий.