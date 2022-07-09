Украина получит 1,7 млрд долларов на оплату медицинских услуг
Украина получит 1,7 млрд. долларов гранта от Целевого фонда одного донора, созданного МБРР, Международной ассоциацией развития и USAID, сообщает Новое время.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.
Проект соответствующего соглашения был одобрен 9 июля на заседании правительства.
"Это результаты договоренностей, достигнутых партнерами по развитию из-за развязанной Россией широкомасштабной агрессии против Украины", — подчеркнул Шмигаль.
Грант будет привлекаться на безвозмездной, безвозвратной основе в государственный бюджет Украины от USAID при поддержке МБРР и МАР.
Денежные средства будут направлены для покрытия расходов государственного бюджета на оплату медицинских услуг по программе медицинских гарантий.
"Это чрезвычайно весомая поддержка со стороны наших американских партнеров", — добавил премьер-министр Украины.