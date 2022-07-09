Министр обороны Британии не будет претендовать на пост лидера консерваторов
Глава минобороны Великобритании Бен Уоллес, один из фаворитов на должность премьер-министра страны, заявил, что не будет участвовать в конкурсе на пост лидера Консервативной партии, сообщает Новое время.
"После тщательного рассмотрения и обсуждения с коллегами и семьей я принял решение не участвовать в конкурсе на пост лидера Консервативной партии", — написал он в Twitter.
Он поблагодарил своих коллег в британском парламенте за поддержку и пожелал удачи другим кандидатам.
"Это был нелегкий выбор, но я сосредоточен на своей текущей работе и обеспечении безопасности этой великой страны. Я желаю удачи всем кандидатам и надеюсь, что мы быстро вернемся к решению вопросов, для решения которых мы все избраны", — добавил он.