Министр обороны Британии не будет претендовать на пост лидера консерваторов

Глава минобороны Великобритании Бен Уоллес, один из фаворитов на должность премьер-министра страны, заявил, что не будет участвовать в конкурсе на пост лидера Консервативной партии, сообщает Новое время.

"После тщательного рассмотрения и обсуждения с коллегами и семьей я принял решение не участвовать в конкурсе на пост лидера Консервативной партии" , — написал он в Twitter.

Он поблагодарил своих коллег в британском парламенте за поддержку и пожелал удачи другим кандидатам.