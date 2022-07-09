Блинкен: США предоставит Украине гуманитарную помощь на сумму $360 млн

Государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении Украине гуманитарной помощи на сумму $360 млн, сообщает Новое время.

Отмечается, что решение было принято по итогам министерской встречи G20 в субботу, 9 июля.

Блинкен уточнил, что речь пойдет о поддержке в виде пищи, питьевой воды, денежной помощи, экстренной медицинской помощи, открытия приютов, а также координации с гуманитарными организациями.

На данный момент неизвестно, когда именно будет оказана гуманитарная помощь.