Инсайдер сообщает о деятельности Huobi Global, учитывая рыночные слухи

В ответ на недавние слухи о том, что основатель ведущей мировой криптобиржи Huobi Group продает свои акции, лицо, близкое к компании, раскрыло некоторую подробную информацию.

По словам источника, текущая деятельность биржи остается нормальной, денежный поток пока достаточен. Платформа создала резерв управления рисками в размере 20 000 BTC, общая сумма которого не изменялась с 2018 г., чтобы защититься от экстремальных ситуаций на рынке.

Недавний крах Terra-Luna, крах Celsius и неплатежеспособность Three Arrows Capital преувеличили и без того негативные рыночные условия и оказали большое влияние на доверие инвесторов, что привело ко многим необоснованным слухам относительно некоторых основных криптовалютных бирж на рынке.

По словам Лили Чжан, финансового директора Huobi Global, компания имеет значительный денежный поток и инвестировала более 300 миллионов долларов США в отрасль на этом медвежьем рынке. В настоящее время инвестиционная команда компании ведет переговоры об инвестировании более чем в 100 проектов по всему миру, общая сумма которых составляет примерно 6 миллиардов долларов США.

Несмотря на слухи о Huobi, инсайдер компании изучил ее показатели безопасности и не выявил никаких нарушений безопасности и негативных инцидентов в течение девяти лет работы.

После недавних потрясений на рынке, компания немедленно усилила меры по защите активов пользователей от серьезных инцидентов безопасности. Следует обратить внимание, что способности пользователей к внесению и снятию средств остаются нормальными, что гарантирует, что они могут снять активы в любое время. Компания всегда предпочитает права и интересы пользователей при принятии решений по торговым лимитам и всегда своевременно информирует пользователей о рисках. Таким образом, пользователи никогда не должны беспокоиться о проблемах снятия средств, которые являются привычным явлением на других торговых платформах.

По поводу недавних слухов о том, что основатель Huobi Леон Ли продает свои акции компании, источник сообщил, что решение Ли продать акции по состоянию здоровья является его собственным решением как основного акционера компании. Это не управленческое решение и, следовательно, не влияет на работу остающейся нормальной компании.

Ранее финансовый директор Чжан упоминал, что резервы капитала компании полностью отделены от средств ее пользователей, и что компания не пострадала от недавнего кризиса ликвидности в отрасли.

"Будучи единственной биржей в отрасли, которая в течение девяти лет не имела никаких инцидентов безопасности, Huobi Global завершила проверку потенциальных рисков для активов пользователей в июне и может подтвердить, что все ее активы пользователей безопасны" , — сказал Чжан.

Поскольку индустрия переживает новую крипто-зиму, инсайдер предположил, что стабилизировать отрасль, поддерживая стабильные рыночные условия и обеспечивая безопасность активов пользователей, есть обязательства ведущих игроков отрасли. Это важно для сохранения доверия инвесторов к отрасли.