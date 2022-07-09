Зеленский уволил послов в Германии и еще ряде стран

Президент Владимир Зеленский уволил ряд послов Украины. Среди них глава дипломатической миссии в Германии Андрей Мельник, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Соответствующие указы №479/2022 - №483/2022, опубликованные на сайте президента.

Кроме Мельника, глава государства также уволил Любовь Непоп с должности посла Украины в Венгрии, Вячеслава Яцюка - Норвегии, Евгения Перебийноса - Чехии, Игоря Полиху - Индии. Последний по совместительству возглавлял дипмиссии в Республике Мальдивы, Федеративной Демократической Республике Непал, Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка и Народной Республике Бангладеш.

Напомним, ранее немецкие СМИ сообщали, что посол Украины Андрей Мельник после восьми лет на должности может перейти работать в МИД.