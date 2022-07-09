В Одесской ОВА резко отреагировали на драку чиновников в Белгород-Днестровском

Глава Одесской ОВА Максим Марченко в ближайшее время планирует рабочую поездку в Белгород-Днестровский. Также будет создана комиссия по проверке работы городского и районного советов, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

"Относительно ситуации в Белгород-Днестровском районе. Будет назначена рабочая группа, которая со следующей недели начнет работу по оценке деятельности Белгород-Днестровского и районного и городского советов. В ближайшее время я планирую лично посетить этот город" , – написал он.

Как сообщалось, на сессии Белгород-Днестровского районного совета подрались ее председатель Григорий Мельниченко и мэр города Виталий Граждан.