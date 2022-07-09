На вечеринке с участием Шольца девушкам подмешивали "наркотик изнасилования"

В Германии может разгореться новый политический скандал. Выяснилось, что на летней вечеринке с участием канцлера Олафа Шольца нескольким девушкам подмешивали "наркотик изнасилования", пишет Илона Свиридова, РБК-Украина.

Сообщается, что представители Социал-демократической партии (СДПГ) изучают сообщения восьми девушек, которые на летней партийной вечеринке подверглись воздействию "нокаутирующих капель". В Германии этот термин является сленговым и означает так называемые "наркотики изнасилования", к которым относят рогипнол (флунитразепам).

"Это возмутительный поворот событий, о котором с нашей стороны было немедленно сообщено в парламентскую полицию" , - сообщил высокопоставленный представитель СДПГ Матиас Мартин.

На сегодня изучается 8 подозрительных случаев, других потенциальных жертв призывают высказаться. Лидер социал-демократов в Бундестаге Катя Маст посоветовала этим девушкам сообщить об инциденте властям.

Что из себя представляет флунитразепам

Это снотворный, седативный препарат. Употребление в комбинации с алкоголем и/или опиатами может привести к провалам в памяти.

В связи с этим эффектом флунитразепам называют "наркотиком изнасилования", поскольку жертвы обычно не могут вспомнить деталей произошедшего. Бум злоупотребления препаратом в этих целях пришелся на 1990-е годы.