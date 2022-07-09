В МИД дали рекомендации украинцам на Шри-Ланке из-за беспорядков
Украинцам рекомендовали избегать места скопления людей на Шри-Ланке в связи с массовыми протестами, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.
Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины.
"В связи с обострением ситуации на Шри-Ланке рекомендуем украинцам воздержаться от пребывания в местах массового скопления людей и протестов, а также соблюдать предписания местных правоохранительных органов", - сказано в сообщении ведомства.
При этом отмечается, что в случае попадания в чрезвычайную ситуацию на Шри-Ланке, украинцам необходимо обращаться на "горячую линию" посольства Украины в Индии: +91 92055 07157
Напомним, ранее стало известно, что на Шри-Ланке вспыхнули массовые протесты. Местные полностью взяли под контроль резиденцию президента Готабаи Раджапаксы.
Также мы писали, что президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса уйдет в отставку на следующей неделе. Решение принято на фоне массовых протестов.