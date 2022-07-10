Спецслужбы: разведка РФ пытается вербовать чиновников в Латвии

Служба госбезопасности Латвии (VDD) заявила, что разведки Россия и Беларуси крайне заинтересованы в вербовке чиновников в приграничных регионах, где разворачиваются силы союзников по НАТО, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Отмечается, что российские и белорусские спецслужбы всегда были заинтересованы в вербовке латвийских государственных и муниципальных чиновников, владеющих информацией, которая содержала бы государственную тайну или другие данные с ограниченным доступом.

Согласно анализу VDD, в сфере интересов спецслужб России и Беларуси - реакция Латвии и ее союзников на вторжение России в Украину, в том числе наращивание военного потенциала на внешней границе НАТО.

Также Москва и Минск заинтересованы в любых сведениях о приграничных регионах Латвии, которые были бы полезны для обновления оперативных планов в случае перерастания ситуации в более широкий военный конфликт.

Кроме того, спецслужбы двух стран нацелены на вербовку должностных лиц органов самоуправления вблизи восточных границ страны, где развернуты силы союзных стран.