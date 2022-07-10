EUobserver: ЕС построит бункер для секретных переговоров

Европейский Союз намерен построить бункер стоимостью 8 млн евро для секретных переговоров. Как предполагается, он обеспечит защиту от российских и других шпионов, сообщает Новое время.

По информации издания EUobserver, в помещении смогут разместиться около 100 человек — до 34 лидеров и 34 протоколистов, а также технический и обслуживающий персонал.

Отмечено, что в бункере не будет Интернета, но он будет оснащен внутренней технологией конференц-связи с большим экраном и микрофонами, подключенными к одинаково безопасным кабинам для 30 переводчиков. И зал заседаний, и кабины будут помещены в сертифицированный НАТО изоляционный каркас, чтобы "уменьшить риск эксплуатации компрометирующих излучений".

Участникам секретных переговоров придется оставить свои телефоны и другие гаджеты в звуконепроницаемых шкафчиках вне бункера.

По данным EUobserver, согласно плану проекта, помещение планируют построить к 2024 году в комплексе Совета ЕС в Брюсселе, где уже проходят саммиты. Однако точное местоположение еще не определено.

Как пишет издание, такое решение было принято на фоне полномасштабного российского вторжения в Украину и планов создать объединенные вооруженные силы ЕС и НАТО.