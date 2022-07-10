Донецкая ОВА: войска РФ обстреляли жилой дом, под завалами люди

В субботу поздно вечером, 9 июля, российские оккупационные войска обстреляли из "Ураганов" жилой дом в городе Часов Яр в Донецкой области, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Об этом заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"По меньшей мере, три десятка человек находятся под завалами 5-этажки во Часовом Яру, которую вчера вечером россияне атаковали ракетами из "Ураганов" , - написал он.

Фото: facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

По словам главы ОВА, в результате обстрела в доме полностью уничтожены два подъезда. На месте работают спасатели - пытаются спасти оказавшихся под завалами.

На данным момент спасатели выявили шесть погибших м пять раненых.

По словам местных жителей, под завалами дома, скорее всего, по меньшей мере 34 человека, в том числе 9-летний ребенок.

"В настоящее время спасатели сумели установить контакт с двумя людьми, оказавшимися под руинами. Спасательная операция продолжается" , - подчеркнул он.