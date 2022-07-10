Канада согласилась передать турбину "Газпрому" вопреки позиции Украины

Канада вернет Германии отремонтированную российскую турбину, необходимую ей для газопровода "Северный поток-1", несмотря на возражения со стороны Украины, сообщает Европейская правда.

Об этом объявил министр природных ресурсов Канады Джонатан Вилкинсон.

"Канада предоставит ограниченное во времени и подлежащее отмене разрешение Siemens Canada на возвращение в Германию отремонтированных турбин "Северного потока-1" , - заявил министр, добавив, что это позволит поддержать способность Европы иметь доступ к надежному и доступному источнику энергии в в то время как она продолжает отказываться от российских нефти и газа.

Уилкинсон сказал, что разрешение решили выдать после обсуждений с "нашими европейскими друзьями и союзниками" и Международным энергетическим агентством.

Турбина, построенная в Канаде компанией Siemens, была отправлена ​​на ремонт в Монреаль и "застряла" там из-за санкций против нефтегазовой отрасли России из-за ее войны в Украине.

Немецкие чиновники призвали Канаду найти способ вернуть турбину, опасаясь, что Россия использует эту проблему в качестве повода для закрытия "Северного потока-1" и повредит способность Германии заполнить свои резервуары для хранения газа перед зимой.

"При отсутствии необходимого снабжения природным газом экономика Германии пострадает от значительных трудностей, а сами немцы будут под угрозой того, что с приближением зимы не смогут отапливать свои дома" , - заявил Вилкинсон.

Украинское правительство выступило против намерений Канады согласиться с таким точечным снятием с России санкционных ограничений и считает это решение "необоснованным и опасным для санкционного режима".

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли настаивала в субботу, что Канада неуклонно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и анонсировала новые санкции против российского энергетического сектора.