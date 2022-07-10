В Генштабе ВСУ назвали потери российских войск с начала вторжения
В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в Украине в живой силе и технике.
Потери противника ориентировочно составили:
- личного состава — около 37300 (+100) человек ликвидировано,
- танков — 1641 (+3),
- боевых бронированных машин — 3823 (+8),
- артиллерийских систем — 834 (+2),
- РСЗО — 247,
- средств ПВО — 108,
- самолетов — 217,
- вертолетов — 188 (+1),
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 676 (+2),
- крылатых ракет — 155,
- кораблей / катеров — 15,
- автомобильной техники и автоцистерн — 2694 (+7),
- специальной техники — 66.
Наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении, отметили в Генштабе.