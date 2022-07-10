В Генштабе ВСУ назвали потери российских войск с начала вторжения

В Генштабе ВСУ назвали потери российских войск с начала вторжения
Фото: Facebook

В Генеральном штабе ВСУ сообщили﻿ о потерях российских войск в Украине в живой силе и технике.

Потери противника ориентировочно составили:

  • личного состава — около 37300 (+100) человек ликвидировано,
  • танков — 1641 (+3),
  • боевых бронированных машин — 3823 (+8),
  • артиллерийских систем — 834 (+2),
  • РСЗО — 247,
  • средств ПВО — 108,
  • самолетов — 217,
  • вертолетов — 188 (+1),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 676 (+2),
  • крылатых ракет — 155,
  • кораблей / катеров — 15,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 2694 (+7),
  • специальной техники — 66.

Наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении, отметили в Генштабе.

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