ГСЧС: число жертв ракетного удара по Часовом Яру возросло

Количество жертв в результате ракетного удара по жилому дому в Часовом Яре Донецкой области увеличилось до 8. Поисковая операция продолжается, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении ГСЧС.

"В 10:25 на месте проведения поисково-спасательных работ в пятиэтажном жилом доме в г. Часов Яр дополнительно из-под завалов изъято тело одного погибшего. Всего в результате ракетного удара погибло 8 человек" , - говорится в сообщении.

Под завалами десятки людей

Напомним, вчера поздно вечером российские оккупационные войска обстреляли из "Ураганов" пятиэтажку в городе Часов Яр в Донецкой области.

По словам главы ОВА, в результате обстрела в доме полностью уничтожены два подъезда. Местные жители сообщают, что под завалами дома, скорее всего, по меньшей мере 34 человека, в том числе 9-летний ребенок.