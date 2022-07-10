Зеленский подписал закон об отмене военного сбора для защитников

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который освобождает украинских защитников от уплаты военного сбора, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Глава государства подписал документ 7 июля. Закон вносит изменения в Налоговый кодекс Украины касательно особенностей налогообложения военным сбором зарплат военнослужащих и других лиц, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях в условиях военного положения.

Таким образом от уплаты военного сбора освободили: