ОВА: в Харьковской области линия фронта не изменилась

В последнее время линия фронта в Харьковской области не изменилась, заявил глава ОВА Олег Синегубов, сообщает Новое время.

"Линия фронта не изменилась, враг не захватил ни одного метра новой территории. Наоборот, наши Вооруженные силы пытаются и в дальнейшем освобождать наши населенные пункты" , — сказал он.

По словам Синегубова, активные боевые действия продолжаются на севере, на северо-востоке, на Изюмском направлении, где враг постоянно атакует позиции украинских войск, пытается их прорвать, однако несет потери и отступает на ранее занятые позиции.

В то же время глава ОВА призвал жителей быть осторожными и не выходить на улицу без необходимости.