NYT: Байден едет на Ближний Восток за советскими вооружениями для Украины

Президент США Джо Байден на следующей неделе отправится в турне по странам Ближнего Востока. Один из пунктов повестки - поиск советских вооружений для Украины, пишет Илона Свиридова, РБК-Украина.

Об этом пишет The New York Times.

Издание отмечает, что администрация Байдена не хочет, чтобы на президента Украины Владимира Зеленского оказывалось давление для переговоров с Российской Федерации. Однако официальные лица сходятся во мнении, что Вашингтону будет трудно сохранить нынешние темпы поддержки Украины, поскольку растет усталость от войны по обе стороны Атлантики.

По некоторым оценкам, военные поставки продлятся как минимум до второго квартала 2023 года. И стоит вопрос, как долго будут поставляться вооружения и боеприпасы без ущерба для самих США.

NYT отмечает, что ранее Вашингтон призывал другие страны предоставить Украине запасы оружия советского производства, с которым ее военные более знакомы. Этот пункт будет одним из важных в повестке визита Байдена на Ближний Восток, где он встретится с лидерами арабских стран, которые в свое время получали оружие от СССР.

"Есть большой запас, но явно ощущается, что следующие шесть месяцев будут действительно критическими. В следующие полгода мы обнаружим, что одна или обе стороны слишком устали и будут искать выход" , - подчеркнул президент Чикагского совета по глобальным вопросам и бывший посол США в НАТО Иво Даалдер.

Кроме того, по данным NYT, Байден пытается убедить Бразилию, Китай, Индию и другие страны, которые не присоединились к кампании по изоляции России, в том, что США и Украина открыты для урегулирования путем переговоров, но без территориальных уступок.