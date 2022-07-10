Глава МИД Британии выдвинула свою кандидатуру на пост премьера

Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс выдвинула свою кандидатуру на пост главы правящей Консервативной партии страны и ее правительства, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Она отметила, что готова выполнять обещания и принимать трудные решения.

"Мы сталкиваемся и с серьезнейшими вызовами за рубежом, исходящими от агрессивной России и все более решительного Китая. Осталось меньше двух лет для подготовки к следующим выборам. Это будет трудное противостояние, но в нем можно победить, выполнив обещания перед британским народом. Я выдвигаю свою кандидатуру" , - заявила она.

Лиз Трасс является одним из самых ярых критиков России в правительстве Бориса Джонсона.

Ранее череда отставок привела к тому, что Джонсон был вынужден объявить о своем уходе с должности. Ожидается, что выборы нового лидера консерваторов пройдут до осени.