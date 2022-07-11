ISW: Россияне усиливают удары возле Бахмута, хотят отрезать город

Согласно данным американского Института исследования войны (ISW), россияне предположительно усиливают артиллерийские и ракетные удары западнее Бахмута, чтобы изолировать город от линий коммуникаций, сообщает Украинская правда.

Уточняется, что хотя у россиян есть "оперативная пауза", они участвуют в операциях, чтобы подготовить условия для будущих наступлений.

ISW

В частности, россияне провели ограниченную и безуспешную наземную атаку к северу от Донецка и ограниченные разведывательные операции к северо-западу от Славянска.

ISW

Также ISW пишет, что российское военное руководство продолжает формировать специальные добровольческие отряды и боевые организации ПИК, частично состоящие из пожилых мужчин и преступников.