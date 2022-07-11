ОП: РФ ударила по Харькову. Три человека погибли, 28 пострадавших
Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что в понедельник, 11 июля, российские войска ударили по Харькову, в результате три человека погибли, 28 пострадали.
"Харьков. Враг снова нанес ракетные удары по городу. Предварительно известно о 28 пострадавших и 3 погибших", — написал он в Telegram.
Тимошенко добавил, что среди пострадавших оказался ребенок 16 лет. На данный момент на месте работают спасательные и экстренные службы.
Состояние 16-летнего раненого в результате обстрела Харькова утром 11 июля средней тяжести, сообщили в Харьковской ОВА. Все 28 раненых получили травмы различной тяжести, преимущественно взрывные травмы.