Правительство отменило лицензирование экспорта пшеницы

Министерство аграрной политики и продовольствия сообщило﻿, что Кабинет Министров отменил лицензирование экспорта пшеницы

"Вступило в силу постановление Кабинета Министров от 1 июля 2022 г. № 759 "О внесении изменений в приложения 1 и 5 в постановление Кабинета Министров от 29 декабря 2021 г. № 1424", которым внесены изменения в перечень товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию и квотирование.Так, согласно постановлению, пшеница и смесь пшеницы и ржи (меслин) (код УКТВЭД1001) исключены из перечня товаров, обязательных к лицензированию.Кроме того, отменен запрет на экспорт и введен лицензирование на овес (код УКТВЭД1004)" , — говорится в сообщении.

В то же время постановлением вводится запрет на экспорт минеральных или химических, азотных удобрений (код УКТВЭД 3102).