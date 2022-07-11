ГСЧС: Количество жертв ракетного удара по Часовому Яру возросло
ГСЧС Украины сообщает, что в результате ракетного удара по жилому дому в городе Часов Яр в Донецкой области погибли по меньшей мере 24 человека. Тела еще пяти визуально наблюдаются из-под завалов.
"По состоянию на 13:55 во время проведения аварийно-спасательных работ обнаружены тела 2 погибших. Всего с начала работ на месте происшествия: обнаружены тела 24 погибших", - говорится в сообщении.
При этом спасателям удалось спасти из-под завалов девять человек. Спасательные работы продолжаются.
Напомним, 9 июля поздно вечером россияне обстреляли из "Ураганов" жилой дом в городе Часов Яр в Донецкой области. В результате атаки РФ полностью уничтожены два подъезда многоэтажки.
Спасатели уже разобрали более 138 тонн разрушенных элементов дома.