ГСЧС: Количество жертв ракетного удара по Часовому Яру возросло

ГСЧС Украины сообщает﻿, что в результате ракетного удара по жилому дому в городе Часов Яр в Донецкой области погибли по меньшей мере 24 человека. Тела еще пяти визуально наблюдаются из-под завалов.

"По состоянию на 13:55 во время проведения аварийно-спасательных работ обнаружены тела 2 погибших. Всего с начала работ на месте происшествия: обнаружены тела 24 погибших" , - говорится в сообщении.

При этом спасателям удалось спасти из-под завалов девять человек. Спасательные работы продолжаются.

Напомним, 9 июля поздно вечером россияне обстреляли из "Ураганов" жилой дом в городе Часов Яр в Донецкой области. В результате атаки РФ полностью уничтожены два подъезда многоэтажки.

Спасатели уже разобрали более 138 тонн разрушенных элементов дома.