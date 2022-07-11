Литва запретила России поставлять алкоголь в Калининград

Вильнюс ввел запрет на транзит через Литву в Калининград российского цемента и алкоголя в связи со вступлением в силу санкций ЕС, сообщает Деловая столица.

Литва расширяет ограничения на транзит из РФ в Калининград синхронно со вступлением в действие санкций Евросоюза против России.

Соответственно, с 10 августа под запрет также попадет уголь и другое твердое ископаемое топливо, с 5 декабря — нефть, а с февраля 2023 года — нефтепродукты.

Отметим, Литва ограничила транзит стали и черных металлов в Калининградскую область, ссылаясь на разъяснение ЕС. Москва заявила, что транзитные ограничения нарушают международные соглашения и пригрозила ответом.

Лукашенко на встрече с Путиным сказал, что блокада транзита некоторых товаров в Калининград "похожа на объявление войны".