Минобороны: трофейный "Панцирь" воюет на стороне Украины и уничтожил первую цель

Затрофеенный вооруженными силами российский "Панцирь-С1" уже сражается на стороне Украины и уничтожил первую вражескую цель, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают в Минобороны.

Наши зенитчики успешно эксплуатируют трофейную технику. Захваченный украинскими военными в бою российский самоходный зенитно-ракетный пушечный комплекс "Панцирь С-1" уже находится на боевом дежурстве сил отечественных ПВО.

К его автоматическим орудиям подходят 30-миллиметровые снаряды, которые есть у нас на вооружении.

Теперь этот "Панцирь" воюет на стороне Украины и сбил первую вражескую цель, говорит спикер Командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат.

Трофейная техника будет прикрывать гражданские и военные объекты от средств воздушного нападения российских оккупантов.