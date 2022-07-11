ООН: для преодоления голода в мире необходима деблокада украинских портов
В ООН заявили, что, несмотря на важность разблокирования экспорта украинского зерна с использованием канала устья Быстре, предупредить голод в мире можно только деблокадой черноморских портов Украины, сообщает Экономическая правда.
Об этом заявил координатор гуманитарной помощи ООН Мартин Гриффитс.
Гриффитс написал в своем Twitter, что возобновления экспорта украинского зерна через канал Черное море – Дунай недостаточно.
"Поскольку отсутствие продовольственной безопасности во всем мире становится все более очевидным, открытие черноморского маршрута является нашим лучшим вариантом для преодоления глобального голода. Мир не может ждать", – прокомментировал он.
Напоминаем:
После освобождения украинскими военными острова Змеиный в Одесской области от оккупантов возобновлено судоходство по каналу "Дунай-Черное море".
Российский военный флот блокирует морские пути в порты Украины на побережье Черного моря, делая невозможным безопасную перевозку зерна в другие страны.
Международное сообщество опасается, что нехватка украинского зерна на глобальном рынке продовольствия может спровоцировать еще большую нестабильность и привести к государственным переворотам в развивающихся странах.