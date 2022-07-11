РосСМИ: в Харьковской области подорвали автомобиль коллаборанта Юнакова

Во временно захваченном Великом Бурлуке Харьковской области взорвали автомобиль гауляйтера Евгения Юнакова, он погиб, сообщает Новое время.

Об этом сообщает российское пропагандистское СМИ РБК со ссылкой на так называемую «военно-гражданскую администрацию» оккупантов в понедельник, 11 июля.

Россияне называют коллаборанта Юнакова «руководителем местной администрации». Накануне о его гибели сообщили народный депутат от Евросолидарности Алексей Гончаренко и спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

"В Великом Бурлуке подорвали коллаборанта-гауляйтера Евгения Юнакова. Информацию уточняю. Великий Бурлук — Харьковская область. Очень важный железнодорожный узел для русской армии" , — написал Гончаренко.

24 июня стало известно о подрыве автомобиля одного из самых известных коллаборантов во временно захваченном Херсоне Дмитрия Савлученко. Он погиб на месте.