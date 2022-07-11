Зеленский провел встречу с премьер-министром Нидерландов Рютте

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте встретились 11 июля в Киеве, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение президента в Telegram.

Зеленский отметил, что Нидерланды входят в первую десятку партнеров Украины по объему оказанной оборонной поддержки.

"Спасибо, что рядом с нами и за нас" , - добавил президент.

Напомним, Рютте прибыл в Украину с рабочим визитом и уже посетил Ирпень.

Как сообщалось ранее, Нидерланды передали Украине новый пакет военной помощи на сумму более 170 млн евро.