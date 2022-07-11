Цена автомобильного газа на АЗС продолжает снижаться

Средняя цена на сжиженный газ за выходные (с 8 по 11 июля) в сетях АЗС снизилась на 0,52 грн/л – до 36,61 грн/л, сообщает Enkorr.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

На станциях WOG автогаз подешевел на 1 грн/л до 35,98 грн/л. На столько же снизилась цена продукта в сети SOCAR (36,98 грн/л).

В сети UPG продукт подешевел на 1,5 грн/л до 35,00 грн/л, на станциях «Укргаздобыча» — на 2,00 грн/л, до 36,00 грн/л.

На 1 грн/л снизили цены Rodnik, Авантаж 7, KLO, Катрал и Mango. Кроме того, на 0,22-0,76 грн/л подешевел автогаз и в сетях "БРСМ-Нефть", Shell, Chipo, "Автотранс" и других (см. табл.).