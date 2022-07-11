США поддержали решение Канады по турбине для "Северного потока-1"

Соединенные Штаты поддержали решение Канады вернуть Германии отремонтированную турбину, необходимую для газопровода "Северный поток-1", сообщает Европейская правда.

Об этом заявил в понедельник представитель Государственного департамента Нед Прайс.

"В краткосрочной перспективе турбина позволит Германии и другим европейским странам пополнить свои запасы газа, повысив свою энергетическую безопасность и устойчивость, а также противодействуя усилиям России по превращению энергии в оружие", – заявил Нед Прайс.

Он добавил, что США работают с союзниками и партнерами, чтобы снизить коллективную зависимость от российских энергоносителей и поддерживать давление на президента Путина.

Прайс заверил, что Соединенные Штаты, союзники и партнеры привержены поддержке Украины и обеспечению того, чтобы российское правительство почувствовало ухудшение последствий экономических ограничений и жестких санкций.

В субботу правительство Канады согласилось сделать исключение из санкций против России и отправить прошедшую техническое обслуживание в Канаде турбину в Германию.

Немецкие чиновники призвали Канаду найти способ вернуть турбину, опасаясь, что Россия использует эту проблему в качестве повода для закрытия "Северного потока-1" и повредит способность Германии заполнить свои резервуары для хранения газа перед зимой.

Украина призвала Канаду не поддаваться на шантаж Кремля и отменить решение по турбине.