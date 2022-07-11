В Госпогранслужбе рассказали о ситуации на границе с Беларусью

Государственной пограничной службы не фиксирует признаков формирования ударных групп из Беларуси, а также Брянской и Курской областей России, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко на брифинге.

"На границах Сумской и Черниговской областей формирования ударной группы врага, которые могли бы осуществить наступление на Украину не наблюдается, однако Россия продолжает обстрелы Украины со своей территории. Только в течение недели зафиксировано около 130 обстрелов этих территорий", - сказал он.

При этом пограничники фиксируют активное использование средств радиоэлектронной борьбы, чтобы затруднить наблюдение за территорией Беларуси.

Кроме этого, отмечается, что в приграничных районах продолжают находиться военизированные подразделения врага для демонстрации присутствия, чтобы не позволить Украине перебросить подразделения обороны на другие более важные направления.

Напомним, сегодня ночью над Беларусью заметили российский самолет-наводчик с истребителями. Пилоты обсуждали видимость целей для ударов по Украине.

Ранее сообщалось, что в Беларуси активизировалась российская военная авиация.