В Швейцарии заморозили российских активов более чем на $6,8 млрд

Общая сумма замороженных российских активов в Швейцарии по состоянию на 7 июля составляет 6,7 миллиарда швейцарских франков (6,84 миллиарда долларов), сообщает Европейская правда.

Об этом говорят данные Государственного секретариата по экономическим вопросам Швейцарии (SECO).

В последние недели в стране заморозили 15 объектов недвижимости. Отмечается, что недвижимость замораживается в соответствии с распоряжением федерального правительства Швейцарии, которое имплементирует санкции в связи с полномасштабным вторжением России в Украину.

"Сумма замороженных активов не позволяет оценить эффективность санкций. Она предоставляет лишь мгновенный обзор и может изменяться в ту или иную сторону: с одной стороны, SECO постоянно получает новые данные, а с другой стороны, случается, что финансовые активы, замороженные как превентивная мера, размораживаются после получения необходимых разъяснений" , – говорится в сообщении ведомства.

В мае сообщалось, что швейцарское правительство заморозило российских активов на сумму 6,3 млрд швейцарских франков (6,33 млрд долларов США) в соответствии с санкциями за вторжение РФ в Украину, что меньше, чем было в начале апреля.

Как известно, Европейский Союз разрабатывает законодательство, которое позволило бы конфисковать подсанкционные российские активы и использовать их для послевоенного восстановления Украины.

﻿В то же время председатель Федерального совета Швейцарии Игнацио Кассис выступил против конфискации попавших под санкции российских активов, поскольку это, по его мнению, противоречит основополагающему для демократий праву собственности.