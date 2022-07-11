Евростат: население ЕС сокращается второй год подряд из-за COVID-19

В 2021 году население стран Европейского Союза сократилось с 447 миллионов до 446,8 миллионов – это второй год подряд, когда наблюдается такая тенденция, сообщает Европейская правда.

Об этом говорят данные Евростата.

Отрицательный естественный прирост (то есть больше умерших, чем родившихся) второй год превышал положительное сальдо миграции – в Евростате предполагают, что это произошло из-за влияния пандемии.

В ЕС в 2020 году зафиксировано на 531 тысячу смертей больше, чем в 2019 году. В 2021 году на 113 тысяч смертей больше, чем в 2020 году.

При этом с 1960 года население ЕС выросло с 354,5 миллиона до 446,8 миллиона по состоянию на 1 января 2022 года, увеличившись на 92,3 миллиона человек.

Население Европейского Союза з 1960 по 2022 годы Фото: Евростат

"Темпы роста населения постепенно замедлились в последние десятилетия: например, население ЕС увеличивалось в среднем примерно на 0,7 миллиона человек в год в течение 2005-2022 годов по сравнению со средним ростом примерно на три миллиона человек в год в течение 1960-х годов" , – отмечают в Евростате.

Население отдельных государств-членов ЕС по состоянию на 1 января 2022 г. колебалось от 0,5 миллиона на Мальте до 83,2 миллиона в Германии. К началу этого года Германия, Франция и Италия составляли почти половину (47%) общего населения ЕС.

Наибольшее сокращение населения за 2021 год зафиксировано в Италии (-253 100), а меньше всего – в Словении (-1 800). Увеличение наблюдалось в других 17 странах, причем больше всего во Франции (185 900), а меньше всего – в Эстонии (1 700).