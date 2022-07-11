ОВА: з Донецької області евакуювалось близько 80% населення

На Донеччині залишилося близько 340 тис. (або 20,4%) місцевого населення, решта вже евакуювалася в безпечні місця, повідомляє Укрінформ.

Про це у телемарафоні повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"На 24 лютого постійно проживало 1 млн. 670 тис. населення на підконтрольній території Донецького регіону. Залишилося близько 340 тис. населення", - зазначив голова ОВУ.

Але, за його словами, це досить велика кількість, їх необхідно розміщувати по всій території України щодо безпечних областей.

Кириленко нагадав, що за минулу добу було евакуйовано 252 особи з Бахмутського та Покровського районів, і більшість із них саме з Бахмутського району.

"Надалі ми працюємо, щоб евакуація була ефективнішою", - сказав керівник військової адміністрації.

Він додав, що зараз уже налагоджений маршрут, техніка та все необхідне для евакуації, все працює, але треба, щоби зовсім не було проблем із кінцевими місцями тимчасового перебування евакуйованих донеччан.

Як повідомлялося, агресор постійно обстрілює Донеччину, вбиваючи та травмуючи громадян, знищуючи цивільну інфраструктуру населених пунктів області.