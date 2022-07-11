У ЗСУ повідомили про ліквідацію ще трьох російських командирів

Українські військові повідомили про ліквідацію ще трьох представників командування російських військ, повідомляє Українська правда.

Про це повідомляє управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Зокрема, на війні в Україні ліквідовано:

Заступник командира 20-ї гвардійської мотострілецької дивізії ЗС РФ, полковник Кенс Сергій Миколайович

Заступник з тилу командира 106-ї дивізії полковник Сергій Ігорович Кузьмінов

Начальник штабу – заступник командира загону 16-ї окремої бригади спеціального призначення майор Семенов Дмитро Володимирович.

За повідомленням страткому ЗСУ, кожен із них "зробив "крок доброї волі" – офіційно денацифікувався та демілітаризувався".

За даними Генштабу ЗСУ на 11 липня, від початку повномасштабної агресії РФ в Україні було знищено близько 37 400 російських військових.