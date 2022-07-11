Федоров: в додаток "Дія" додадуть близько 10 нових послуг та документів

До кінця липня в додаток "Дія" додадуть близько 10 нових послуг і документів. Зокрема, українці знову зможуть поділитися техпаспортом, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За його словами, в додатку планують вже скоро відновити можливість "шеринг техпаспорта", завдяки якому кожен українець зможе поділитися документом з людиною, яка користується його автомобілем. Цю послугу запустили ще в лютому, але через війну припинили її роботу.

Федоров додав, що цифрові документи в "Дії" будуть незабаром переведені англійською мовою.

При цьому вже до кінця поточного тижня електронне пенсійне посвідчення та посвідка будуть доступні в бета-тесті. Також плануються тестування військових облігацій та послуг "єНотаріату".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Міністерство освіти і науки України працює над впровадженням електронних документів про освіту на порталі та в мобільному додатку"Дія".