ВМС ЗСУ: вісім іноземних суден зайшли до портів України за агропродукцією
Перші вісім іноземних суден прибули до портів України, щоб експортувати агропродукцію. До забезпечення перевезень залучено Військово-морські сили ЗСУ, повідомляє Українська правда.
Про це повідомила прес-служба ВМС ЗСУ.
"За зверненням Міністерства інфраструктури України, Військово-морські сили ЗС України приєдналися до організації забезпечення перевезень цивільними судами агропродукції через гирло Швидке судновий хід річки Дунай-Чорне море".
"Перші вісім іноземних суден уже прибули до портів України".
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