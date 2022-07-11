ВМС ЗСУ: вісім іноземних суден зайшли до портів України за агропродукцією

Перші вісім іноземних суден прибули до портів України, щоб експортувати агропродукцію. До забезпечення перевезень залучено Військово-морські сили ЗСУ, повідомляє Українська правда.

Про це повідомила прес-служба ВМС ЗСУ.

"За зверненням Міністерства інфраструктури України, Військово-морські сили ЗС України приєдналися до організації забезпечення перевезень цивільними судами агропродукції через гирло Швидке судновий хід річки Дунай-Чорне море".

"Перші вісім іноземних суден уже прибули до портів України".

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