Гайдай розповів про вибухи на складах боєприпасів у тилу окупантів

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів про підриви складів боєприпасів російських окупантів захисниками України, повідомляє Новое время.

В етері проєкту Freeдом увечері в понеділок, 11 липня, Гайдай наголосив, що армія Росії досі не може прорвати лінію оборони захисників України на невеликій частині Луганської області. Він зазначив, що українські бійці завдали дуже точних ударів по глибокому тилу, де окупанти підготували склади з боєприпасами.

"Розбито кілька складів, причому деякі підривалися просто цілодобово. Логістичний ланцюжок розірвано. Але все одно знаємо, що величезну кількість резервів [росіяни] кидають на прорив — дотиснути невелику частину Луганщини, а далі перенаправляти війська в бік Бахмута та Слов'янська" , — сказав Гайдай.

За словами голови ОВА, твердження окупантів про «оперативну паузу» — наслідок того, що вони втратили багато складів із боєкомплектом. Попри це, обстріл армією країни-терориста українських територій триває.

Напередодні ввечері Сергій Гайдай повідомляв, що захисники України стримують російських окупантів у районі Білогорівки Луганської області, регіон повністю не захоплений.