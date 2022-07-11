Румунська прокуратура розпочала розслідування російських злочинів проти людства

Румунська прокуратура заявила, що розпочинає розслідування ймовірних злочинів проти людяності, скоєних Росією під час війни в Україні, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на Генпрокуратуру Румунії.

Як зазначає видання, кримінальне законодавство Румунії застосовується до злочинів, скоєних проти румунського громадянина іноземним громадянином поза межами території країни, про що заявила Генеральна прокуратура країни. Розслідування, яке проводитиме військова прокуратура, також враховує наявність українців румунського громадянства.

"Наслідки нападу особливо тяжкі, вони спричинили велику кількість смертей серед цивільного населення, зокрема дітей, а також поранення" , — йдеться у заяві прокуратури.

Також у прокуратурі нагадали, що війна змусила виїхати за кордон мільйони українців.