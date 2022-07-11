Зеленський прокоментував передачу Канадою турбіни для "Північного потоку"

Канада ще може переглянути своє рішення щодо передачі турбіни для газопроводу "Північний потік", повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить звернення президента Володимира Зеленського.

Зокрема, він нагадав, що сьогодні МЗС викликало канадського дипломата через виключення у санкційній політиці проти Росії, згідно з якою "Газпрому" повернуть відремонтовану турбіну.

"Це стосується не тільки якоїсь турбіни для газопроводу "Північний потік", яку Канада не повинна була, але все ж таки вирішила фактично передати Росії. Це стосується загальних правил. Якщо держава-терорист може видавити такий виняток у санкціях, то яких винятків вона захоче завтра?" , - наголосив Зеленський.

Він наголосив, що це дуже небезпечне питання.

"Причому небезпечне не лише для України, а для всього демократичного світу. Рішення про санкційне виключення сприйматимуть у Москві як прояв слабкості... Звичайно, ще можна переглянути це рішення про одну турбіну, яке тягне за собою багато інших проблем" , - сказав Зеленський.

Він додав, що така поступка спонукає Росію взагалі припинити постачання газу до Європи.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Канада поверне газову турбіну для "Північного потоку", яка була на ремонті. У Європейському союзі вважають, що ця передача не підпадає під санкції проти Росії.

МЗС України закликало Оттаву скасувати рішення, пояснюючи свою позицію тим, що Газпром може продовжувати постачання і без турбіни.