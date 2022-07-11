Гаага розгляне справу про захоплення українських моряків у Керченській протоці

Міжнародний арбітражний трибунал у Гаазі (Нідерланди) частково відхилив заперечення Росії та підтвердив, що має юрисдикцію на розгляд справи про захоплення українських моряків у Керченській протоці восени 2018 року, повідомляє РБК-Україна.

Про це свідчить рішення суду.

Повідомляється, що рішення було ухвалено ще 27 червня 2022 року, але Україні та Росії дали можливість вивчити його та вирішити, чи потрібно позначити якусь його частину як конфіденційну.

Суть справи

24 листопада 2018 року три кораблі ВМС України ("Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу") вийшли з Одеси у напрямку портів на Азовському морі. Але в Керченській протоці їх захопили російські судна під приводом нібито перетину кордону Росії.

В окупованому Криму на моряків порушили кримінальні справи, а також затримали кораблі. Українська сторона стверджувала, що Росія порушила імунітет військових кораблів. І звинуватила у порушенні Конвенції ООН з морського права.

Чому суд затримується

Російська сторона після того, як позовна заява надійшла до Суду, вирішила оскаржити його юрисдикцію. На її думку, суперечка стосується воєнної діяльності, а Україна сама нібито порушила конвенцію.

Заперечення розглядалися на попередньому етапі розгляду, слухання у якому відбулися з 11 по 15 жовтня 2021 року.

У результаті арбітражний суд вирішив, що події, які були за арештом кораблів ВМС України, вже не були військовими діями. Однак момент, коли події були такими і перестали бути ними, належить з'ясувати на етапі розгляду по суті.

Таким чином, Суд відхилив заперечення Росії про те, що він не має необхідної юрисдикції.

"З цим рішенням розгляд по суті поновлюється, Російська Федерація має подати контрмеморандум не пізніше ніж через шість місяців з дати винесення цього рішення", - йдеться у документі.

Нагадаємо, восени 2018 року в Керченській протоці було захоплено понад 20 моряків і два співробітники СБУ. Їх вдалося звільнити у рамках обміну полоненими у вересні 2019 року.