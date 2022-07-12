Байден буде вимагати збільшення видобутку нафти країнами ОПЕК

Президент США Джо Байден має намір переконати країни ОПЕК збільшити видобуток нафти для зниження цін на бензин у світі в ході своїх зустрічей з лідерами країн Перської затоки в Саудівській Аравії, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Члени Організації країн-експортерів нафти мають можливість зробити подальші кроки для збільшення видобутку нафти, незважаючи на пропозиції Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів, що вони навряд чи можуть збільшити видобуток нафти.

"Ми повідомимо членам ОПЕК нашу спільну думку. Ми вважаємо, що на світовому ринку має бути достатня пропозиція для захисту світової економіки і захисту американського споживача" , — додав радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що США і союзники планують встановити максимальну ціну для російської нафти на рівні 40-60 доларів за барель.