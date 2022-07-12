У Миколаєві звучать потужні вибухи, оголошена повітряна тривога, - Сенкевич

Мер Миколаєва Олександр Сенкевич доповів, що рано вранці російські військові завдали кілька ракетних ударів по Миколаєву. Повідомляється про потужні вибухи у всіх районах обласного центру. У місті з 4:04 оголошена повітряна тривога, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Очевидці повідомляють, що вибухи були чутні у всіх районах міста. Також повідомляється про роботу системи української ППО.

Нагадаємо, в Миколаєві почастішали ракетні обстріли. За словами голови Миколаївської ОВВА Віталія Кіма, окупанти переробляють ракети з-300 з протиповітряної оборони в атакуючу зброю.