ISW: ймовірність прямої участі Білорусі у війні залишається низькою

Ймовірність прямої участі Білорусі у війні проти України залишається низькою через її вплив на внутрішню політику країни. Вторгнення може змінити стабільність і навіть поставити під сумнів виживання чинного політичного режиму.﻿ Про це, з посиланням на ISW, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Президент Росії Володимир Путін, ймовірно, тисне на білоруського самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, тому він намагається надати підтримку війні РФ в Україні, уникаючи прямого військового втручання.

Очікується, що Лукашенко продовжить надавати військам РФ доступ до повітряного простору Білорусі, щоб продемонструвати Путіну номінальну підтримку.

Як повідомлялося, 10 червня у Білорусі знову активізувалася російська військова авіація. На військовий аеродром в Мачулищах (Мінська область) прилетіли два Іл-76 Повітряно-космічних сил Росії і літак ДРЛО а-50.

Також у Білорусі помітили пересування російської колони в бік України. Йдеться про близько 10 одиниць техніки зі знаками "V" і прапорами СРСР.