У Пентагоні назвали дату зустрічі союзників у форматі "Рамштайн-4"

Четверта зустріч Контактної групи з оборони України (UDCG) відбудеться 20 липня і цього разу пройде в онлайн-режимі, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Дату нової зустрічі союзників озвучив міністр оборони США Ллойд Остін у телефонній розмові з Міністром оборони України Олексієм Резніковим.

Також глава Пентагону надав українському колезі оновлену інформацію про допомогу США в галузі безпеки України, зокрема, подробиці про новий пакет на 400 млн доларів, про який було оголошено 8 липня.

Міністри також обговорили порядок денний наступного засідання Контактної групи з оборони України, і обмінялися думками з приводу майбутнього допомоги США і союзників України у форматі UDCG.