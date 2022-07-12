ОВА: окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву
Вранці окупанти обстріляли ракетами Миколаїв. Ворог атакував два медзаклади та житлові будинки. Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"Зранку, 12 липня, Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу. Попередньо відомо про влучання у два медичні заклади та житлові будинки", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок обстрілів 4 людей поранено, попередньо без жертв.
На місцях працюють рятувальники та міські аварійні бригади.
Детальна інформація уточнюється.