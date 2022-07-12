ОВА: окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву

Вранці окупанти обстріляли ракетами Миколаїв. Ворог атакував два медзаклади та житлові будинки. Про це повідомив﻿ начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

﻿"Зранку, 12 липня, Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу. Попередньо відомо про влучання у два медичні заклади та житлові будинки" , - йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілів 4 людей поранено, попередньо без жертв.

На місцях працюють рятувальники та міські аварійні бригади.

Детальна інформація уточнюється.