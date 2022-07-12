Генштаб: ЗСУ вже знищили 37 470 російських окупантів

Генштаб: ЗСУ вже знищили 37 470 російських окупантів
Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

За даними﻿ Генерального штабу ЗСУ, за 139 днів Росія у загарбницькій війні в Україні втратила 37 470 військових, 1 649 танків та 3 729 бойових броньованих машин.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.07 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 37 470 (+70) осіб ліквідовано,  
  • танків ‒ 1 649 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3 829 (+1) од,
  • артилерійських систем – 838 (+0) од,
  • РСЗВ – 247 (+0) од,
  • засобів ППО – 109 (+0) од,
  • літаків – 217 (+0) од,
  • гелікоптерів – 188 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 676 (+0) од,
  • крилатих ракет – 155 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 699 (+3) од,
  • спеціальної техніки – 66 (+0) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Миколаївському напрямку. 

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