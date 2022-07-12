Генштаб: ЗСУ вже знищили 37 470 російських окупантів
За даними Генерального штабу ЗСУ, за 139 днів Росія у загарбницькій війні в Україні втратила 37 470 військових, 1 649 танків та 3 729 бойових броньованих машин.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.07 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 37 470 (+70) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1 649 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3 829 (+1) од,
- артилерійських систем – 838 (+0) од,
- РСЗВ – 247 (+0) од,
- засобів ППО – 109 (+0) од,
- літаків – 217 (+0) од,
- гелікоптерів – 188 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 676 (+0) од,
- крилатих ракет – 155 (+0) од,
- кораблів/катерів – 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 699 (+3) од,
- спеціальної техніки – 66 (+0) од.
Найбільших втрат противник зазнав на Миколаївському напрямку.