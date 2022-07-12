Регіони: Росіяни обстріляли Харків і Торецьк, захопили інститут "Асканія Нова"

Згідно з даними обласних військових адміністрацій, у ніч на 12 липня російські війська випустили дві ракети по Харкову, три ракети по Торецьку, обстріляли Слов'янськ, окупований Сєвєродонецьк планують обстежити та провести "перепис", на Херсонщині захопили інститут "Асканія Нова", повідомляє Українська правда.

У Харківській та Донецькій областях багато загиблих та потерпілих внаслідок атак армії РФ. У Херсонській області продовжують горіти ліси та поля.

Харків: уночі росіяни випустили 2 ракети, впали на відкриту територію між будинками та адмінбудівлею. Проводиться огляд території.

"Цієї ночі ворог завдав чергового ракетного удару по Харкову. О 03:30 год. дві ракети вдарили між будівлями у Шевченківському районі. Постраждалих немає" , - уточнив голова ОВА Олег Синєгубов.

По області окупанти обстрілювали Богодухівський, Ізюмський, Харківський райони.

У Золочівській громаді снаряд потрапив у приватний будинок, загинули 2 особи. У м. Дергачах внаслідок обстрілу постраждало 3 особи, госпіталізовані.

Внаслідок обстрілів окупантів за добу на Харківщині загинуло 7 осіб, постраждало – 34.

Луганщина: за ніч за позиціями українських бійців на адміністративному кордоні області нанесено 4 ракетні удари, 8 артобстрілів та 3 мінометні.

У соцмережах повідомляється про початок окупаційної влади "перепису населення" м. Сєвєродонецька. За попередніми даними, у місті залишилося близько 10 тисяч мешканців.

Окупаційною владою Сєвєродонецька та "урядом ЛНР" створено робочу групу, яка має у стислі терміни обстежити будинки та споруди м. Сєвєродонецька.

Донеччина: вночі не припинялася рятувальна операція у місті Часів Яр. Вдалося виявити та підняти з-під завалів ще кілька тіл, у тому числі 9-річного хлопчика.

На даний час цифри по часів'ярській трагедії (руйнування ракетами 5-поверхівки 9 липня): 9 людей врятували, 34 тіла підняли на поверхню (у т.ч. однієї дитини). Рятувальна операція триває.

У вівторок вранці – 3 ракетні удари по Торецьку, одна з ракет потрапила до дитячого садка, дві інші – з'ясовується.

Вночі росіяни обстріляли Слов'янськ – потрапили до приватного житлового будинку. Наразі відомо про 1 пораненого людини.

За день по області: 9 загиблих і 2 поранених.

Миколаївщина: вранці Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу. Попередньо відомо про влучення у два медичні заклади та житлові будинки. Внаслідок обстрілів 4 людей поранено, попередньо без жертв. Детальна інформація уточнюється.

Баштанський район: увечері та вранці, орієнтовно о 04:30 вівторка, – обстріли у Широківській громаді. Влучання були переважно за межами населених пунктів та по відкритих територіях. Постраждалих немає.

Продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування біля Березнегуватської громади. Інформація щодо потерпілих та пошкоджень уточнюється.

Миколаївський район: 11 липня внаслідок обстрілів смт Первомайське Первомайської громади зазнало пошкоджень приватне сільське господарство, сільгосптехніка, житловий будинок. Постраждалих немає.

Херсонщина: внаслідок обстрілів в області щодня горять ліси та поля. Лише з початку липня надзвичайники зафіксували 75 пожеж на майже 300 тисяч га. Критична ситуація у цьому плані у Бериславському районі та населених пунктах, які межують із сусідніми областями.

Продовжуються в області і нові призначення місцевих колаборантів, а також захоплення установ та навчальних закладів. Зокрема, було захоплено інститут тваринництва степових районів "Асканія Нова".

Загалом ситуація в області критична.